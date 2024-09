Sie haben von Bewusstsein gesprochen – laut OVE-Website gibt es rund 7.000 elektrotechnische Normen und Richtlinien. Gerade in der Praxis kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Was tut sich denn in der nächsten Zeit, was Elektrotechniker*innen keinesfalls übersehen dürfen?



Spalt: Ja, bei 7.000 Normen hat jeder seine Nische. Dafür sind wir da. Aber die wesentlichste und größte Norm, die wir haben, sind die Errichtungsbestimmungen für elektrische Niederspannungsanlagen in der OVE E 8101. Die wird nächstes Jahr neu erscheinen. Das ist wesentlich, weil sich alle Elektriker daran halten müssen. Wir haben bereits einen Entwurf, jetzt sind wir im Prozess, diesen zu evaluieren. Danach wird es in der Anwendung gültig, wahrscheinlich gegen Ende nächsten Jahres.



>>> OVE E 8101: Blackout-Vorsorge bis erneuerbare Energie

Wann gab es die letzte Überarbeitung? Auf welchem Stand ist die Norm jetzt?



Spalt: Der normale Zyklus ist alle fünf Jahre und die aktuelle OVE E 8101 ist 2019 herausgekommen. Wir versuchen, das in einem vernünftigen Prozess zu machen, weil es häufig die Kritik gibt, dass man die Norm so oft neu kaufen muss. Das Ziel für den Zyklus sind fünf Jahre, um das immer up to date zu halten. Es geht bei der elektrotechnischen Normung fürs Erste ja um Sicherheit.



Trotzdem genießt die Normung oft den schlechten Ruf, eine trockene Angelegenheit zu sein – was setzen Sie dem entgegen?



Spalt: Kommen Sie vorbei! Dann wissen Sie, dass es nicht so ist. Als Techniker wird uns oft unterstellt, ihr seid Nerds, versteckt euch hinter dem PC und redet nicht mit den Leuten. Standardisierung ist das genaue Gegenteil. Standardisierung bedeutet, so lange miteinander zu reden, bis ein Konsens gefunden ist. Und das Schöne daran ist, das ist ein internationales Ding. Wo haben Sie die Chance, Mitbewerber aus der ganzen Welt kennenzulernen und mit ihnen tage-, sogar wochenlang zu diskutieren? Normung ist außerdem immer am Stand der Zeit. Die jetzigen Zukunftsthemen, wie z.B. alle Themen rund um den Green Deal, kommen alle bei uns vorbei.