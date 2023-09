Für das Gelingen der Energiewende, ist ein Ausbau der Wind- und Sonnenenergie erforderlich – das stellt jedoch die Verteilernetze vor wachsende Herausforderungen. Denn diese müssen nicht nur ausgebaut werden, um mit dem Erneuerbaren-Zuwachs mithalten zu können, sondern auch ihre Effizienz erhöhen.



Das Forum Versorgungssicherheit – und damit fünf Verteilernetzbetreiber Wiener Netze, Netz Niederösterreich, Netz Burgenland, Linz Netz und Netz Oberösterreich – fordern daher vom Gesetz sowie von der Regulierungsbehörde größere Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten, um vorhandene Effizienz-Potenziale zu nutzen. Auch die APG sprach erst kürzlich von einem dringenden Netzausbaubedarf.



„Durch größere Flexibilität können wir die Verteilernetze möglichst kostengünstig und schonend für alle Marktteilnehmer in die Energiezukunft zu führen. Aber man muss uns die Möglichkeit dazu in die Hand geben“, betont der Geschäftsführer der Wiener Netze, Thomas Maderbacher, beim Energiepolitischen Hintergrundgespräch des Forums im September. Im Hinblick auf die volkswirtschaftlichen Kosten sei es ein Gebot der Stunde, das vorhandene Potenzial an Flexibilitäten zu nutzen, mahnt zudem die Sprecherin des Forums Versorgungssicherheit, Brigitte Ederer.