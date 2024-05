Ein richtungsweisendes Projekt setzte die MCC Regelungssysteme GmbH in zwei städtischen Freibädern in Nordrhein-Westfalen um. Den Kern der Umstellung in den deutschen Städten Unna und Fröndenberg bildeten drei bzw. fünf Pool-Luftwärmepumpen, die das Wasser in den Hauptbecken mit einem Fassungsvermögen von 1.200 bzw. 2.100 Kubikmetern erwärmen.



Für die Energieversorgung wurde in Unna eine Photovoltaikanlage installiert. Die bestehende Anlage in Fröndenberg wurde von 30 auf 75 kWp mehr als verdoppelt. Mithilfe dieser Kombination aus Sonnenstrom und Wärmepumpen-Technologie konnten die Betriebskosten bereits im ersten Jahr erheblich reduziert werden.



Bei beiden Projekten kommt zudem eine separate Sole-Wärmepumpe für die Gebäudeheizung und die Warmwasserbereitung für die Duschen zum Einsatz. Als Quelle dafür wird das Schwimmbadwasser selbst sowie eine sanierte Solarthermie-Anlage genutzt.