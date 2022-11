Elektropraxis@Punktum: Die elektronische Gebäudesicherheitstechnik beschreibt ein breites Feld und ist noch dazu sehr vielfältig. Gibt es gewerkeübergreifende Synergien, die man ausnutzen kann, etwa für einen energieeffizienteren Betrieb?



Stefan Friedl: Generell sind wir in der Hebung aller Synergiepotenziale, die grundsätzlich zur Verfügung stünden, durch verschiedenste Normen, technische Richtlinien und Building Codes beschränkt. Wir dürfen auf eine Brandmeldeanlage nicht frei alles hängen, was uns so beliebt, und dementsprechend ist die technische Synergie durch das Übernehmen von verschiedenster Infrastruktur in andere Gewerke hinein relativ limitiert. Aber was natürlich große Vorteile bietet, ist die übergreifende Steuerung verschiedener Gewerke. Dabei ist die Brandmeldeanlage in einem Gebäude immer ein zentrales Schaltglied für verschiedenste Gebäudekomponenten; auch in der Ansteuerung einer Notlichtanlage. Wenn man diese im Speziellen betrachtet, sind wir beim Thema der dynamischen Fluchtwegslenkung.

Wie funktioniert dieses Novum aus dem Hause LST?

Christian Taferner: Angenommen man hat eine Gefahrenmeldeanlage und dazu zum Beispiel eine Leuchte, die anzeigt in welche Richtung der Fluchtweg geht. Was ist, wenn dieser Fluchtweg aus irgendeinem Grund versperrt ist? Das muss nicht unbedingt Rauch sein, auch Bauarbeiten können dazu führen. Wir haben dann die Möglichkeit, die Leuchte mit einer Brandmeldeanlage anzusteuern, wenn es eine Gefahr oder Behinderung gibt. Dazu gibt es inzwischen auch Entwürfe in den Normengremien. Aktuell heißt es ja, der kürzeste Weg muss verwendet werden, damit man in einen sicheren Bereich kommt. Aber der kürzeste Weg muss nicht der sicherste sein.