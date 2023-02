Gemeinsam mit dem Partner der Energie Baden-Württemberg (EnBW) haben man bereits jetzt das größte öffentliche Schnellladenetz in Österreich und sei noch lange nicht am Ende der Ausbaupläne, führt Hinrichs weiter aus. Und: „Bis 2030 werden jedes Jahr 100-150 neue HPC-Ladepunkte mit Leistungen bis zu 300 kW und mehr pro Ladepunkt dazukommen.“



In den letzten Monaten wurden HPC Ladestationen mit regionalem Schwerpunkt in Ostösterreich errichtet, die in den nächsten Wochen in Betrieb gehen, darunter in Neusiedl, Müllendorf, Wiener Neudorf, Wiener Neustadt und Klagenfurt. Für den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes hat SMATRICS EnBW Standortpartnerschaften mit Handelsketten und Mineralölfirmen abgeschlossen, neue dazu gewonnen und sucht für die Zukunft noch weitere Standortpartner und Grundstücke für die Errichtung von Lade-Hubs.