5G als Basis der Digitalisierung

Das Informationstechnische Kolloquium ist eine Veranstaltung des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik in Kooperation mit dem AIT Austrian Institute of Technology und der Technischen Universität Wien. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten aus dem Umfeld der Informations- und Kommunikationstechnik. Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit zur Diskussion. Das IT-Kolloquium findet am 17. Mai 2022 von 9.00 bis 14.00 Uhr im Haus der Ingenieure in Wien statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und nach Anmeldung online oder in Präsenz möglich.

Information und Anmeldung