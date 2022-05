Ab sofort: Einreichung für den Girls! TECH UP-Role Model-Award

Die Gewinnerin des Girls! TECH UP-Role Model-Awards wird durch ein Online-Voting in Kombination mit einer Jury-Bewertung ermittelt. Letztes Jahr machte schließlich Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin bei Siemens Österreich, das Rennen. Auch dieses Jahr erfolgt die offizielle Auszeichnung im Rahmen des OVE Innovation Day am 17. November 2022.



Der Role Model-Award ist Teil der Initiative Girls! TECH UP, eines Nachwuchsprojekts des OVE, das Schülerinnen für eine Karriere in der Technik begeistern will. Nach einer pandemiebedingten Pause wird der Erlebnistag dieses Jahr wieder als Präsenz-Veranstaltung stattfinden. Am 14. Oktober 2022 können sich Schülerinnen im Haus der Ingenieure in Wien über technische Berufe informieren und sich von weiblichen Vorbildern aus der Branche inspirieren lassen. „Um aktuelle und künftige Herausforderungen wie etwa die Energiewende bewältigen zu können, braucht die (Elektro-)Technik- Branche noch mehr qualifizierte Fachkräfte. Frauen bereichern und stärken die Branche, dafür gibt es viele herausragende Beispiele“, so OVE-Generalsekretär Peter Reichel.