Viele Hände schaffen die Wende

Politik, meinte einst der Soziologe Max Weber, sei mit dem Bohren harter Bretter vergleichbar. Eine Tätigkeit also, die Beharrlichkeit und Geduld erfordert. Energiewende und Klimaschutz hingegen dulden keinen Aufschub. Die beiden Sphären geraten somit beständig in Konflikt miteinander. So auch im Falle der Energiegemeinschaften, die einen doch eher stotternden Start hinlegten. Nun gewinnen die ersten Projekte jedoch an Fahrt.



Woran es liegt, dass die gesetzliche Verankerung der Energiegemeinschaften hierzulande auf sich warten ließen? „Einer der Gründe dürfte die Ibiza-Affäre sein, die Regierung hatte dadurch plötzlich andere Sorgen“, meint ein Insider. Bei der derzeitigen Umsetzungspraxis gäbe es Verbesserungspotenzial: „Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema, der Anmeldeprozess bereitet mir dennoch Bauchweh. Vorläufig rechnen nur ganz wenige der in Österreich gegründeten Energiegemeinschaften tatsächlich etwas ab. Vielfach fehlen Zugänge, Verträge und anderes mehr.“