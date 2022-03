Auswirkungen auf die Gesundheit

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der sogenannte circadiane Rhythmus auch als „innere Uhr“ bekannt. Diese beeinflusst, wann wir müde und wann wir hellwach sind. Sie lässt sich vom Licht – egal ob Kunst- oder Naturlicht – steuern, was wir auch am Hormonhaushalt mit der Produktion von Melatonin merken. Dieses Schlafhormon produziert der Körper vor allem bei Dunkelheit.



Der circadiane Rhythmus ist in Fachkreisen unumstritten wichtig. Es gibt eine Vielzahl von positiven Wirkungen, die den Schlaf-Wach-Rhythmus perfekt unterstützen. Gleichzeitig kann mit falscher Beleuchtung genau dieser Rhythmus stark durcheinander gebracht werden. Jeder kennt diesen Effekt durch das Handy- oder TV-Licht kurz vor dem Einschlafen. Das Ergebnis können unruhiger Schlaf und schlechte Konzentration sein.



Ein Beleuchtungskonzept, das genau diesen Einfluss berücksichtigt, sollte daher in allen Innenräumen geplant werden, in denen man sich länger aufhält. Von der Privatwohnung bis zum Büro, in Produktion bzw. Industrie, an Schulen und Kindergärten sowie in vielen anderen Räumen braucht es eine Beleuchtung, die den Schlaf-Wach-Rhythmus positiv beeinflusst. Es gibt kein Objekt, das von einer biologisch unterstützenden Beleuchtung nicht profitieren könnte.