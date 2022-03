Das war die Gebäudesicherheit22

Brandmelder müssen möglichst empfindlich reagieren, gleichzeitig sollen sie eine hohe Immunität gegen Fehl- oder Täuschungsalarme vorweisen. Damit die zuständige Person unabhängig vom aktuellen Aufenthaltsort schnell erkennen kann, worum es sich beim Alarm handelt und kostspielige Fehleinsätze vermieden werden, kommen Fernzugriff-Systeme zum Einsatz.



Die Labor Strauss Gruppe präsentierte dazu die eigens entwickelte App „REACT“: Über PC-Browser, Tablet oder Smartphone ist die Bedienung der Brandmeldeanlage per Fernzugriff möglich. Relevante Informationen werden in Echtzeit per Push-Nachricht – etwa über örtliche Gegebenheiten oder Zugänge – übermittelt und können auch an die lokalen Einsatzkräfte übergeben werden. Teilnehmenden der Gebäudesicherheit22 wurden konkrete Anwendungsbeispiele und aktuelle Neuerungen, wie die Integration der Löschanlagen, vorgestellt.