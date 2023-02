Mit einer Bruttofläche von 858 Quadratmetern verfünffacht my-PV die Produktionskapazität und spart dabei zugleich 67 Prozent der Betriebskosten. Das Gebäude ist auf 60 Mitarbeiter und damit auf das geplante Wachstum der Zukunft ausgerichtet. Derzeit beschäftigt my-PV 35 Mitarbeiter, sieben wurden zuletzt in Entwicklung, Reparatur und Service neu eingestellt.

Der 2019er-Umsatz von 2 Mio. Euro konnte bereits im darauffolgenden Jahr verdoppelt werden. Heuer wäre sich abermals eine Verdoppelung ausgegangen, wäre da nicht die allgemeine Materialknappheit, bedauert Gesellschafter und Vertriebsleiter Markus Gundendorfer: „Es fehlt an Platinen, Heizstäben, zum Teil sogar an banalen Dingen wie Gummitüllen. So, wie’s derzeit aussieht, werden manche dieser Engpässe bis ins nächste Jahr hinein andauern.“

Das Geschäft macht my-PV vorerst primär in Deutschland. Die Exportquote beträgt 91 Prozent. Der Grund: Deutschland hat ein gutes Jahrzehnt „Vorsprung“ gegenüber Österreich im PV-Bereich, hier laufen Förderungen aus. Aufgrund einer Null-Einspeise-Regelung müssen Wechselrichter per Vorschrift abregeln, was einem Einspeiseverbot gleichkommt. In Australien, das sich für my-PV ebenfalls positiv entwickelt, gelten regional negative Einspeisetarife. Haushalte streben daher nach Eigenverbrauchsoptimierung und so auch Sektorkoppelung zu Warmwasser und Heizung.