Die neuen Produkte erfüllen die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A, die gemäß der Ökodesign-Verordnung und der kürzlich in Kraft getretenen Energiekennzeichnungsverordnung die sparsamsten Elektro- und Elektronik-Produkte auszeichnet. Lampen und Leuchten, die der Energieeffizienzklasse A entsprechen, verbrauchen bei gleicher Leistung mindestens 43 Prozent weniger Strom als die herkömmlichen Alternativen von Philips.



Die neue Philips Master LED SON-T UltraEfficient ist laut Signify die erste in Europa zugelassene LED SON-T Lampe, die der Energieeffizienzklasse A entspricht – bei einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin. Die neuen Lampen ähneln ihren konventionellen Pendants in Aussehen, Haptik und Lichtverteilung, sodass bereits existierende SON-T-Anlagen umgerüstet werden können.



Philips rechnet vor: Die Investitionskosten, die im Zuge einer solchen Umrüstung anfallen, sollten sich bereits in den ersten zwei bis drei Jahren amortisieren. Demnach können Nutzer*innen durch die Umrüstung von 100 konventionellen Einheiten à 100 Watt auf LED SON-T Lampen à 42,8 Watt ihre jährlichen Stromkosten um bis zu 7.046 Euro senken. Bei den Lampen handelt es sich um ungerichtete und nicht dimmbare E27/E40-Lampen mit einem Lichtstrombereich von 4.000 bis 9.000 Lumen.



Die Master LED Lampen und die neuen Master GU10 LEDspots verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Philips-Modellen circa 45 Prozent weniger Strom und halten mindestens dreimal so lange. Darüber hinaus sind die MASTER LED Lampen nun dimmbar.