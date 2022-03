Erste Frau im Vorstand der KNX Association

Valerie Becker, Head of Home Automation – Wiring Devices & Door Communication bei Schneider Electric, wurde auf der jüngsten Generalversammlung am 15. Februar 2022 in den Vorstand der KNX Association berufen. Als erste Frau im sogenannten KNX Executive Board folgt sie damit auf Jean-Paul Jacobs, Vice President Connected Living Hub North bei Schneider Electric, der bislang als Vertreter von Merten die internationale Strategie der KNX Organisation mitgestaltete.



Becker ist bereits seit mehr als sieben Jahren bei Schneider Electric tätig. Ihr Know-how im Bereich vernetzter (verdrahteter) Systeme für modernes Wohnen und Arbeiten bringt sie nun auch in den KNX Vorstand ein. „Wir bei Schneider Electric und Merten setzen uns seit jeher für offene Systeme wie das KNX-Bussystem ein und haben die Etablierung und Weiterentwicklung der in ihrer Branche führenden Technologie von Anfang an begleitet“, so Becker. Mit Valerie Becker als Vertreterin für Merten, Jean-Christophe Krieger für Schneider Electric Industries sowie Jürg Sprecher von Feller ist der Tech-Konzern mit seinen Marken derzeit gleich dreifach im KNX Executive Board der KNX Association vertreten.