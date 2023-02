Die Digitalisierung im Gebäudebereich steht erst am Anfang. Zu diesem Ergebnis kam eine im Vorjahr veröffentlichte Smart-Buildings-Studie des BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft). Analysiert wurde der Smartness-Level von Neubauten und Modernisierungsprojekten bei Bestandsbauten in Deutschland, die Resultate dürften in ihrer Tendenz mit der Situation in Österreich vergleichbar sein.

Nach Anwendungsbereichen besteht das größte Digitalisierungspotenzial in der Wasserversorgung. In der Gebäudesicherheit und im Brandschutz hingegen wird dieses Potenzial mit einem bisher nicht digitalisierten Anteil von etwa einem Fünftel schon heute am stärksten ausgeschöpft.



Freilich stellt sich auch die Fragen nach dem „Reifegrad“ der jeweiligen Anwendung. Gebäudesicherheit ist weitaus mehr als die „klassische“ Alarmanlage – davon ist Skander Kaafar, Vice-President Sales & Marketing bei eQ-3, überzeugt. „Sensoren und Alarmgeber sind zwar immer noch die grundlegenden Bausteine einer Gebäudesicherung. Durch intelligente Vernetzung bieten sich heute jedoch viel mehr Möglichkeiten.“



Ein Beispiel dafür: smarte Rauchwarnmelder. Diese kommunizieren nicht nur untereinander und warnen die Bewohner*innen in jedem Raum des Hauses vor drohender Gefahr. Sie steuern darüber hinaus Rollladen- und Jalousie-Aktoren an; Beschattungselemente werden automatisch hochgefahren, um mögliche Fluchtwege freizugeben. Zusätzlich erhalten Nutzer*innen eine Push-Nachricht auf sein Smartphone. So merkt er auch unterwegs, dass daheim etwas nicht stimmt.