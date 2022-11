Der 2018 eingeweihte und 2020 vollständig abgeschlossene Bau ist ein Bekenntnis zum Fertigungsstandort in einem europäischen Hochlohnland. Der Hintergrund ist nicht „nostalgische Gefühlsduselei“, wie Dirk Giersiepen ausführt: „Gemeinsam mit unseren vielen tollen, loyalen Mitarbeitenden gelingt es uns immer wieder aufs Neue, die Wirtschaftlichkeit hier in Radevormwald nachzuweisen. In der Pandemie hat es uns sehr geholfen, dass wir bis auf wenige Ausnahmen bei uns fertigen und mit Vorlieferanten in Deutschland und Österreich zusammenarbeiten.“



Giersiepen entstammt der Gründerfamilie. Zur Jahresmitte zog er sich in den Aufsichtsrat zurück, die Unternehmensführung übergab er an Dominik Marte und Sebastian Marz. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter spricht von einem „Generationenwechsel 4.0“, der sich in der Geschäftsführung wie auch im Gesellschafterkreis vollziehe. „Mit Marte und Marz übergebe ich quasi an zwei Ururenkel des Gründers im Geiste.“ Marte war zuletzt Vertriebsleiter für Deutschland. Marz startete 2001 als Auszubildender bei Gira und war ab 2012 Leiter des Bereichs „Organisation & IT“.