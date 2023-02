E-MARKEN-CHEF GOTTFRIED ROTTER : „Im Herbst kommt noch eine Welle“

Während wir uns mitten in der herbstlichen Corona-Welle befinden, rollt die nächste Teuerungswelle an. So drastisch die Preiserhöhungen einzelner Artikel oder Materialien zum Teil sein mögen, aufs Gesamtprojekt gerechnet fallen diese wesentlich weniger dramatisch aus, meint e-Marken-Geschäftsführer Gottfried Rotter.