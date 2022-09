In einer Zeit, in der moderne Häuser mit großen Fensterfronten im Trend liegen, wollen sich die Bewohner*innen gerade in den Übergangsmonaten manchmal zurückziehen. Der dafür notwendige motorisierte Innensonnenschutz, der das

einfallende Sonnenlicht in die gewünschte Richtung lenkt, ungewollte Einblicke verhindert und zugleich Sicht ins Freie ermöglicht, lässt sich etwa über drahtlose Lösungen von Somfy bewegen. Raumseitiger Sicht- bzw. Blendschutz dämpft zudem die Schallreflexion der Verglasungen und verhindert Zugerscheinungen. Darüber können die Behänge in unterschiedlichsten Mustern und Farben als wesentliches Gestaltungselement verschiedener Raumkonzepte dienen.



Fachhandelsbetrieben empfiehlt Somfy dabei das eigene Premium-Angebot, das sich gleichermaßen für alle Arten von Rollos, Plissees, Jalousien, Raffrollos und Vorhängen eignet. Die Installation der modernen drahtlosen Technologie ist durch den Wegfall der Verkabelung besonders einfach und wetterunabhängig. Stemmen und Schmutz werden damit ebenso vermieden.