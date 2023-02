KNX Einsteigerseminar

26.10.2021, Onlineschulung

Das KNX Einsteigerseminar soll die ersten Schritte in die KNX-Welt erleichtern. Für geschulte KNX Spezialisten bietet sich das Seminar an, um Mitarbeitern Grundlagenwissen zur Bustechnik zu vermitteln. Das Seminar dient auch zur Vorbereitung einer KNX-Schulung an einer zertifizierten KNX-Schulungsstätte.

Das 1x1 für gutes Licht. Lichtwissen Basis.

27.10.2021, Onlineschulung

Mit dem Kooperationspartner Brumberg möchte das Online-Seminar alle relevanten Daten und Themen rund um gutes Licht vermitteln.

Gira eNet SMART HOME

27.10.2021, Onlineschulung

Das Seminar behandelt die ersten Schritte bei Planung und Programmierung des eNet Smart Home Systems. Die Einbindung und die Programmierung des eNet Smart Home Servers werden ebenfalls besprochen.

HomeServer / FacilityServer – Basis

03.11.2021, Onlineschulung

Dieses Seminar unterstützt beim Einstieg in die HomeServer-Programmierung, zeigt Funktionsmöglichkeiten auf und bereitet auf weiterführende Seminare vor.

Mobile Türkommunikation – Einrichten und Parametrieren

04.11.2021, Onlineschulung

Hier wird die Inbetriebnahme der Mobilen Türkommunikation aufgezeigt. Schritt für Schritt wird die Einrichtung mit dem Gira Assistenten, dem Geräteportal und der TKS-App erklärt.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect – Anbindung KNX

19.11.2021, Onlineschulung

Die Einbindung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect in das intelligente Gebäude im KNX-Standard ist eine Grundfunktionalität die je nach Anwendung optimiert über KNX IP oder Gira X1 erfolgt. So wird bei einem Alarm neben der Sirene auch die gesamte Beleuchtung eingeschaltet. Im Rahmen des Seminars können Möglichkeiten und das Programmieren der Vernetzung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect mit KNX Komponenten kennengelernt werden.

Gira Türkommunikation – Basisschulung

30.11.2021, Onlineschulung

Dieses Seminar erleichtert den Einstieg in die Gira Türkommunikationswelt (Planung, Installation und Parametrierung).

KNX Secure – Einrichtung und Nutzung

07.12.2021, Onlineschulung

Datenschutz und Sicherheit werden immer wichtiger. In diesem live Online-Seminar wird behandelt, wie KNX-Anlagen sicher erstellt und betrieben werden können. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminares sind die Möglichkeiten des neuen KNX Secure Standards.

Gira S1- Fernzugriff

17.12.2021, Onlineschulung

Dieses Seminar erleichtert die Einrichtung ihres Gerätes im Gira Geräteportal.