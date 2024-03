Im Einklang mit der globalen Initiative, bis 2050 klimaneutral zu sein, präsentiert Ledvance sein neues Produktportfolio: Ledvance Renewables, das 2024 auf den Markt kommt, integriert Photovoltaikmodule, Wechselrichter und Batteriespeicher in ein umfassendes System. Das Besondere an dieser Lösung ist das Bündelangebot für alle Hauptkomponenten einer Photovoltaikanlage aus einer Hand.



Die neue Produktlinie umfasst eine Auswahl an Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern und Batteriespeichern, die eine nahtlose Integration ermöglichen und auf die individuellen Energiebedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden zugeschnitten werden können. Die Ledvance Renewables Produkte können aufgrund ihrer Kompatibilität und Standards auch in andere Photovoltaiksysteme integriert werden. Die Ledvance Renewables App ermöglicht dabei eine Überwachung und Steuerung der Anlage und liefert Einblicke in Echtzeit.

Als One-Stop-Shop für PV-Systeme unterstützt das Unternehmen von der Beratung und Systembereitstellung bis zur Leistungsüberwachung und dem technischen Support. Das Portfolio soll auch über Partner im Elektrogroßhandel erhältlich sein.