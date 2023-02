Energiespeichersysteme dienen der Steuerung und Regelung von elektrischer Energie, die aus heterogenen und nicht permanenten Quellen – etwa Wind und Sonne – erzeugt wird. Sie fungieren auch als Puffer, um Diskrepanzen zwischen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen und werden so zur Schlüsselkomponente eines intelligenten Stromnetzes. Moderne Batterie- und Energiespeichersysteme, die nicht selten Leistungen von einigen hundert MWh erreichen, stellen allerdings hohe Anforderungen an die Absicherung. So können ständig steigende Leistungen zu Kurzschlussströmen von mehreren 100 kA führen. Herausfordernd sind auch die Lastprofile mit verschiedensten Lade- und Entladezyklen, die Sicherungen dauerhaft aushalten müssen, um im Fehlerfall noch zuverlässig abzuschalten.