Neues Ausbildungszentrum für Wien Energie

Wien Energie errichtet in Wien-Donaustadt ein neues technisches Ausbildungszentrum. Dort will das Unternehmen bis zu 120 Lehrlinge ausbilden und zusätzlich auch Fachkräfteschulungen durchführen. Wien Energie investiert dafür 2,9 Millionen Euro. Das Zentrum soll im Spätsommer 2022 fertiggestellt werden. Für den neuen Ausbildungscampus revitalisiert Wien Energie ein bestehendes Verwaltungsgebäude am Kraftwerksstandort Donaustadt und passt diesen an die Anforderungen der technischen Lehrlingsausbildung an. Dabei entstehen eine Maschinenwerkstätte und zwei weitere Werkstätten, E-Labore mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ein Hydraulik-Labor und zusätzliche Seminar- und Schulungsräume.

Aktuell sind rund 500 Lehrlinge in der Wiener Stadtwerke-Gruppe in Ausbildung. Das Zentrum soll im Spätsommer 2022 fertiggestellt werden, im Herbst 2022 starten mehr als 160 neue Lehrlinge in 15 Lehrberufen. „Die Förderung junger Talente ist in diesen unsicheren Zeiten besonders wichtig. Mit dem neuen technischen Ausbildungszentrum stärkt Wien Energie die lokale Wertschöpfung und bildet heute die Klimaschützer*innen von morgen aus. So schaffen wir nachhaltig neue Arbeitsplätze, beugen dem Fachkräftemangel vor und bieten jungen Menschen eine krisensichere Perspektive“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke zum Bau des Ausbildungszentrums.