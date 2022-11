Rauchwarnmelderhersteller Ei Electronics hat am Stammsitz im irischen Shannon ein modernes Forschungslabor eröffnet. Es ist unter anderem mit akustischen und elektromagnetischen Testkammern, modernem 3D-Druck-Equipment und einem neuen Rauchkanal ausgestattet.



Während in der reflexionsfreien Schallkammer die akustischen Eigenschaften der Warnmelder vermessen werden, werden in der elektromagnetischen Absorberkammer die Funkkomponenten entwickelt und getestet. Das richtungsabhängig abgestrahlte Frequenzspektrum bestimmt nicht nur die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), sondern auch die Zuverlässigkeit der Funkverbindung. Der Rauchkanal dient zur Weiterentwicklung der Endprüfung. Dort wird jeder Rauchwarnmelder in echtem Rauch auf seine Funktion getestet.