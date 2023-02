Auf der Rexel Expo, die vor kurzem in Wels stattfand, galt die Präsentation von „pvXpert“ als eines der Programmhighlights. Das Photovoltaik-Planungstool wurde dort erstmals einem breiten Publikum vorgestellt. Der Hintergrund: Photovoltaik-Projekte zu planen und umzusetzen gilt für Elektriker*innen aufgrund anhaltenden Fachkräftemangels bisher als durchaus aufwändiger Prozess. Dort will Rexel Austria ansetzen und bietet seinen Kund*innen Lizenzen für pvXpert an. Mit dem webbasierten Tool können Elektriker*innen ihre Photovoltaik-Projekte mit Hilfe von Satellitenbildern sowie CAD-Plänen erstellen, visualisieren und simulieren – inklusive Statikbericht, Wechselrichter-Auslegung, Stücklisten und Montageplänen.

