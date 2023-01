Am 25. und 26. Jänner feierte die Rexel Expo Premiere. Unter dem Motto „Expertise trifft Chancen“ versammelt Rexel das „Who is Who“ der österreichischen Elektrotechnik in der Messe Wels. Über 130 Aussteller und rund 4.000 Fachbesucher*innen tauschten sich auf über 10.000 m2 über aktuelle Herausforderungen der Branche sowie über ihre zukünftige Rolle vor dem Hintergrund der Energiewende aus.



Ziel der Messe war es, Einblicke in die neuesten Entwicklungen des Marktes zu geben, die Wichtigkeit der Branche vor dem Hintergrund der Energiewende zu beleuchten und eine Plattform zum Austausch zu schaffen – im Rahmen eines ab nun regelmäßig wiederkehrenden Formates. Andreas Wirth, Bundesinnungsmeister der Elektro-, Alarm-, Gebäude- und Kommunikationstechniker*innen, betonte bei der Eröffnungsrede, dass das Arbeiten auf der Baustelle schneller und effizienter werden müsse, beispielsweise bei der Handhabung von Photovoltaik-Paneelen.



„Wir wollen das Leben unserer Kund*innen einfacher machen. Sie sollen sich auf ihr Kerngeschäft auf der Baustelle fokussieren können, während wir der verlässliche Partner sind, der sich um alles rund herum kümmert“, so auch Robert Pfarrwaller, CEO von REXEL Austria, zum Auftakt des Events.