In den Türknauf der Außentür haben die Entwickler von MEP eine im Ruhezustand nicht wahrnehmbare Statusanzeige integriert, die bei entriegelter Außentür gelb blinkt bzw. rot blinkend einen Sabotagefall anzeigt. Falls die Objektschlüssel unsachgemäß hinterlegt wurden, wird dies mittels integriertem Summer und zweifarbiger Statusanzeige, die bei geöffneter Außentür sichtbar ist, signalisiert. Die serienmäßig eingebaute Heizung sorgt für ein ungehindertes Öffnen der Außentür auch bei niedrigen Temperaturen, zudem wird durch die Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung die Betauung des Innenraumes reduziert.



Auch das Gehäuse in geschliffener V2A-Edelstahl-Ausführung überzeugt, denn bei optisch ansprechender Konstruktion mit einem fest verschweißten, integrierten Blendrahmen und einer bohrschutzüberwachten Außentür hält es sowohl mechanisch als auch elektrisch Sabotageversuchen stand. Bei freistehenden Anwendungen in einer Schlüsseldepotsäule oder an/in Wänden mit Fassadendämmung wird eine sabotagesichere Einbauzarge mit Rundumbohrschutz verbaut. Durch verschiedene Innentür-Varianten sind alle Feuerwehr-Schließungen realisierbar. Über den Anschlussadapter AD900-1 kann das Schlüsseldepot SD950 an Brandmelderzentralen beliebiger Hersteller angeschlossen werden.



