Schneider Electric akquiriert Dienstleister für Gebäudeautomation

In der Welt der Gebäudeentwicklung sind innovative und zukunftssichere Lösungen gefragt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die intelligente Gebäudeautomation. Im Zusammenspiel mit Energiemanagement und einem breiten Spektrum an digitalen Services ermöglicht sie nicht nur Komfort und Sicherheit – Energieeinsparungen lassen ebenfalls realisieren. Mit 40 Prozent Anteil am Energieverbrauch rangieren Gebäude noch weit vor Verkehr und Industrie und sind daher ein großer Hebel, um den Klimaschutz voranzutreiben.



Im Fokus stehen die vertikale und horizontale Integration sowie ein kontinuierlicher Prozess von Design und Konzeption über das Bauen bis hin zum Facility-Management. Mit seiner ganzheitlichen IoT-fähigen Lösungsarchitektur setzt Schneider Electric smarte Gebäude und Quartiere schon heute um und ermöglicht deren Optimierung über den Lebenszyklus. Das Unternehmen J&K Regeltechnik mit seiner Reputation in der Umsetzung von Projekten in den Bereichen Building- und Energiemanagement-Systemen ist daher eine ideale Ergänzung. Die Akquisition unterstützt weiterhin die Wachstumstreiber Software, zum Beispiel Building Management Systeme (BMS), und den Bereich Services.



„Der Markt ist dynamisch und schnellen Veränderungen unterworfen. Wir freuen uns über die Gelegenheit, uns neben den jüngsten Ergänzungen beim Produkt- und insbesondere Software- und Plattformlösungsportfolio nunmehr auch mit dem notwendigen Know-how in Umsetzungsfragen sowie den entsprechenden Ressourcen zu verstärken“, erklärt Wolfgang Dornhöfer, EcoStruxure Building & Power DACH, Director Key Account Management bei Schneider Electric.