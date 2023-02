Signify hat ein Programm entwickelt, um professionelle Kunden mit einem Produktangebot an energieeffizienten LED-Leuchtmitteln und IoT-gestützten Beleuchtungssystemen bei ihren förderungsfähigen Digitalisierungs- und Ökologisierungsmaßnahmen zu unterstützen. So können Unternehmen in Österreich von den europäischen Leistungen profitieren und sich gleichzeitig nachhaltig und zukunftssicher aufstellen.