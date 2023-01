Der Beschränkung gesundheits- und umweltgefährdender Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten dient die RoHS-Richtlinie der Europäischen Union. Wobei die Abkürzung für „Restriction of Hazardous Substances“ steht. Diese Stoffe können bzw. konnten nicht nur in Verlötungen elektronischer Bauteile oder Kabelisolationen, sondern eben auch in Leuchtmitteln enthalten sein. Bei Letzteren geht es insbesondere um das Verbot des Einsatzes von Quecksilber. Genau genommen hat die Richtlinie zwar schon mehr als zwei Jahrzehnte am Buckel, sie wurde in diesem Zeitraum aber immer wieder überarbeitet und aktualisiert. Zuletzt etwa im Zuge des European Green Deal.



So stand bereits seit längerem fest, dass T8-Leuchtstofflampen im September 2023 vom Markt genommen werden sollen. Nun erfolgt das Verbot bereits mit 25. August 2023, und es betrifft T8- ebenso wie T5-Lampen. Kompaktleuchtstofflampen ohne Vorschaltgerät hingegen dürfen bereits ab 25. Februar 2023 nicht mehr in Verkehr gebracht werden. In ihrer ursprünglichen Fassung hatte die Richtline Ausnahmen für T5- und T8-Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel sowie für HPD-Lampen und Lampen mit besonderem Zweck (beispielsweise UV-C) vorgesehen, die in der Neufassung abgeändert bzw. abgeschafft wurden.