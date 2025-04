Gebäudeautomation flexibel, nachhaltig und sicher gestalten – mit diesem Anspruch präsentiert sich Wago auf der Smart Automation 2025 in Linz. Im Fokus stehen unter anderem der neue Building Cloud Service Wago Building Energy Reporting und das Thema Cybersecurity im Gebäude. Der Cloud Service dient dazu, die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden zu vereinfachen. Die cloudbasierte Lösung ist Teil des Building Ecosystems von Wago – einem modularen Gesamtsystem für die Gebäudeautomation – und eine zentrale Plattform zur Speicherung und Analyse von Energiedaten in der Cloud.

Benutzer*innen können den Energieverbrauch ihrer Gebäude in Echtzeit überwachen und Berichte erstellen, um Energiesparpotenziale zu identifizieren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Die Integration in bestehende Gebäudemanagementsysteme ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und schnelle Erkennung von Anomalien.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!

Hier geht’s zur Anmeldung