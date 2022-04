Wien ökologisiert Straßenbeleuchtung weiter

Voll im Zeitplan befindet sich die aktuelle Ökologisierung der Wiener Straßenbeleuchtung. Während die sogenannten 50.000 Seilhängeleuchten bereits in den letzten Jahren auf LED umgerüstet wurden, läuft nun seit über einem Jahr Phase 2. Im Rahmen dieser werden bis 2026 die 80.000 Ansatzleuchten - also jene, die an einem Mast befestigt sind - modernisiert. Seit Jänner 2021 werden die neuen Ansatzleuchten produziert und angeliefert, mit Ende des 1. Quartals 2022 waren das rund 14.500 Stück.



„Die Umrüstung auf moderne LED-Lampen ist ein wesentlicher Beitrag für unsere Klimamusterstadt, wir sparen so nicht nur bis zu 60 Prozent der bisher benötigten Energie, sondern seit dem Umrüstungsbeginn 2017 rund 1.000 Tonnen CO 2 pro Jahr ein“, so die für die Beleuchtung zuständige Stadträtin Ulli Sima. Bereits im Rahmen der Phase 1 wurde mit der Umrüstung Seilhängeleuchten aktiver Klimaschutz betrieben. Rechnet man all diese 50.000 Leuchten zusammen, sind das immerhin 11,3 Mio. kWh pro Jahr – das entspricht dem jährlichen Energiebedarf von 2.500 Wiener Haushalten.