Die Bundesregierung hat die Förderungen für den Ausbau von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern für das Jahr 2023 aufgestockt und stellt rund 600 Mio. Euro für Investitionszuschüsse zur Verfügung. Damit stehen für den ersten Call im heurigen Jahr bei der Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG) 168 Mio. Euro an Fördermittel bereit und beim Klima- und Energiefonds zusätzlich über 100 Mio. Euro.



Der erste Fördercall für die Investitionsförderung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wurde am Donnerstag, dem 23. März 2023, um 17:00 Uhr gestartet. Bereits in den ersten fünf Minuten haben die Förderwerber*innen über die IT-Systeme der OeMAG mehr als 58.184 Tickets gezogen, nach 60 Minuten waren es über 100.000 Tickets. Nun haben die Förderwerber*innen bis zum Freitag, dem 30. März 2023 Zeit, ihren Förderantrag zu vervollständigen.



Die OeMAG informiert zudem, dass anhand der gezogenen Tickets aktuell noch keine exakte Aussage über die Höhe der vergebenen Fördermittel gegeben werden oder wie viele Anträge mit dem Förderbudget der OeMAG bedeckt werden können. Diese Informationen sollen frühestens zwei Wochen nach Abschluss des Fördercalls vorliegen.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!

Hier geht’s zur Anmeldung!