Nackte Zahlen:

2024 war der PV-Zubau trotz eines Minus von zehn Prozent im Vergleich zu 2023 (2,47 GW) mit 2,23 GW der zweitgrößte in der österreichischen Geschichte. Über das Jahr hinweg verzeichnete der PV-Ausbau nach konstanten Zahlen im ersten und zweiten Quartal (je plus 0,5 GW) einen Einbruch im 3. Quartal (plus 0,4 GW) und ein starkes viertes Quartal (plus 0,7 GW). Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark bauten am fleißigsten zu.

Kontext und Ausblick :

Die Photovoltaik ist am besten Weg, die verpflichtenden Ausbauziele des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) zu erreichen bzw. übertreffen. 2024 basierte der Ausbau vor allem auf der Umsetzung aufgestauter Projekte aus den Vorjahren, wenigen großen Projekten und der Aussetzung der Mehrwertsteuer für kleine PV-Anlagen bis 35 kWp. Die neue Bundesregierung hat die Mehrwertsteuerbefreiung im März 2025 jedoch beendet, ein neues Förderregime steht noch aus.