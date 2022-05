Förderung für Kleinwasserkraftwerke

Mit der neuen Förderung möchte man prüfen, welches Potenzial in veralteten Wasserkraftwerken und ungenutzten Querbauwerken stecke, erklärt der Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Ingmar Höbarth. Die Unterstützung teilt sich in zwei Module auf. Für Modul 1 steht ein Budget von insgesamt einer Mio. Euro zu Verfügung. Die Höhe der Förderung beträgt maximal 3.000 Euro. Weitere 1,5 Mio. Euro stehen für das Modul 2 bereit. Die von Expert*innen ausgewählten Projekte werden mit maximal 20.000 Euro gefördert.



Mit dem Beratungsprogramm Kleinwasserkraft werden Machbarkeitsstudien (Modul 1) unterstützt. Diese Förderung richtet sich an Betreiber*innen von bestehenden Kleinwasserkraftanlagen bis zu einer Größe von 2.000 kW sowie Eigentümer*innen von aktuell nicht genutzten, nicht passierbaren Querbauwerken. Weiters wird die Entwurfs- und Bewilligungsplanung von Kleinwasserkraftanlagen gefördert, die einen Revitalisierungsbedarf haben (Modul 2).