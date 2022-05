Forum Versorgungssicherheit fürchtet Engpässe bei Photovoltaik

Der Geschäftsführer von Linz Netz, Johannes Zimmerberger, zeigt sich vor allem unzufrieden mit der Stichtagsregelung bei den Förderungen. Anträge für Investitionszuschüsse bei neuen PV-Anlagen können nur an 4 Stichtagen im Jahr bei der Ökostromförderstelle OeMAG gestellt werden. Für einen Antrag brauchen die Förderwerbenden die Zusage des zuständigen Netzbetreibers, dass die PV-Anlage auch ans Netz angeschlossen werden kann. „Die Folge ist ein Ansturm an Ansuchen, die wir innerhalb kürzester Zeit bewältigen müssen“, berichtet Zimmerberger, „wir müssen dafür eine Fülle von Daten überprüfen, das nimmt Zeit in Anspruch. Unsere Stromkund*innen stehen dabei selbst unter Druck, weil sie ja den Stichtag versäumen, wenn sie die Zusage nicht rechtzeitig erhalten.“ Die Netzbetreiber wünschen sich daher, so Zimmerberger, „dass dieses Fördersystem evaluiert wird. Was spricht dagegen, 12 Stichtage im Jahr einzuführen, sodass man monatlich Anträge stellen kann?“



Eine weitere Beschleunigung könnte auch erreicht werden, indem die Fülle an benötigten Daten für die Antragstellung reduziert wird. Kleinere Anlagen bis 20 kW Spitzenleistung müssen die Netzbetreiber laut Gesetz in jedem Fall anschließen, man könne sich hier also die genaue Datenauskunft ersparen, die Förderstelle habe sowieso die Gewissheit, dass die Anlage ans Netz gehen kann, so Zimmerberger. Schließlich erneuert der Geschäftsführer von Linz Netz die Forderung der Netzbetreiber, dass die nur selten erreichten Spitzenwerte einer Anlage bei Bedarf abgeregelt – also nicht ins Netz eingespeist – werden sollen: „Wir ersparen uns einen teuren zusätzlichen Netzausbau, wenn die Netzkapazität nicht auf eine Spitzenleistung ausgerichtet sein muss, die nur in sehr wenigen Stunden tatsächlich erreicht wird. Dies zeigt sich am Beispiel einer bereits installierten Anlage: Schon ein Abregeln auf 95 Prozent der Spitzenleistung würde viel Geld ersparen, während dabei lediglich 0,66 Prozent der jährlichen Stromproduktion verloren gehen würden.“