Um die Optimierung des Stromertrags geht es bei der sogenannten Schindel-Technologie, die vom Polymer Competence Center Leoben (PCCL) erforscht wird. Dabei werden die einzelnen Solarzellen nicht mit einem Draht verschaltet, sondern wie Dachziegel übereinander gelegt und mit einem leitfähigen Kleber fixiert. Durch die Überlappung wird der Platz optimal ausgenützt und es ist kein Zwischenraum für den Draht erforderlich.

>> Lesen Sie auch: Pilotinstallation für "unsichtbare" PV

Der Einsatz der Schindel-Technologie wird in Leoben simuliert und am virtuellen Modell getestet. Ein entscheidender Aspekt ist dabei der verwendete Kleber, der nicht nur leitfähig sein soll, sondern Temperaturen von -40 bis +85°C aushalten muss. Bei der Integration von Photovoltaik in Fahrzeuge ist darüber hinaus auf Resistenz gegen Feuchtigkeit sowie auf die Kratzfestigkeit und das Crashverhalten zu achten. Überlappende Solarzellen haben aufgrund ihres gleichmäßigen Erscheinungsbildes auch optische Vorzüge.