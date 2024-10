„Wird an einen bestehenden Netzanschluss, der bereits zum Strombezug benutzt wurde, erstmals eine Stromerzeugungsanlage angeschlossen, die in der bestehenden Anschlusskapazität Deckung findet, fällt dafür kein Netzzutrittsentgelt an", schreibt der Oberste Gerichtshof zu einem aktuellen Urteil.

Im Detail geht es darin um einen Rechtsstreit zwischen dem Flughafen Schwechat und dem Verteilernetzbetreiber Wiener Netze. Nachdem der Flughafen auf seinem Betriebsgelände zwei PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt rund 16.000 kW an einen bestehenden – bisher nur für den Strombezug verwendeten – Netzanschluss angeschlossen hatte, folgte eine Forderung des Netzbetreibers für die Zahlung eines Netzzutrittsentgelts. Laut Berichten von der Standard handelte es sich dabei um Zahlungen in der Höhe von über 1 Mio. Euro.



Eine Klage der Wiener Netze scheiterte bereits an den beiden Vorinstanzen, nun bestätigte auch der OGH diese Entscheidungen: Zwar würden durch die Einspeisung elektrischer Energie in der Regel auch zusätzliche Kosten auf (mehreren) Netzebenen entstehen – insbesondere zur Schaffung der Netzkapazitäten für den zusätzlich eingespeisten Strom – der Gesetzgeber habe sich aber dafür entschieden, dass diese Kosten nicht (anteilig) von den jeweiligen Stromeinspeisern getragen werden sollen, sondern – über das Netzbereitstellungsentgelt und das Netznutzungsentgelt – von den Stromentnehmer*innen. Daran habe sich auch durch das Gesetzespaket zum Ausbau erneuerbarer Energie nichts geändert, wie der OGH informiert. Diese Entscheidung hat potenziell weitreichende Auswirkungen auf weitere Netzteilnehmer.