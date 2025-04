Die APG-Factbox zeigt für Dezember 2024 – wie auch bereits im Vormonat – einen Importsaldo, der an der verringerten Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen liegt. Aufgrund der geringeren Produktion aus Erneuerbaren konnte Österreich im Dezember an nur drei Tagen bilanziell Strom ins Ausland exportieren.

Per Saldo wurde ein Import an allen Dezembertagen in der Höhe von 728 GWh erzielt. Im Vergleich dazu war Österreich im Dezember des vergangenen Jahres an elf Tagen Stromexportland, per Saldo ergab sich damals ein Import in der Höhe von 194 GWh. Trotz der Import-Monate November und Dezember 2024 ergab der Jahresimport/-export-Saldo 2024 einen so noch nie dagewesenen Rekord-Export in der Höhe von 4.747 GWh, während das Jahr 2023 im Saldo einen Import in der Höhe von 1.844 GWh brachte.

