Das Interesse, Eigenstrom durch Photovoltaik zu produzieren, bleibt weiterhin hoch. Fast ein Drittel der Befragten gibt an, dass eine Photovoltaikanlage am eigenen Haus oder Wohngebäude installiert ist. Der häufigste dafür genannte Grund ist die Kosteneinsparung, gefolgt von Umweltschutz und Versorgungssicherheit. Auch der Wille zur Optimierung der eigenen Systeme ist gegeben: So ist der Anteil an Befragten, bei denen neben einer Photovoltaikanlage auch ein Stromspeicher installiert ist, auf 39 Prozent gestiegen.

Der Wille, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen, ist in der Bevölkerung ebenfalls verankert. So kann sich ein Viertel der Befragten eine finanzielle Beteiligung an einem Projekt zur Nutzung erneuerbarer Energien vorstellen, rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer*innen könnte sich vorstellen, sich einer Energiegemeinschaft anzuschließen. 8 Prozent sind bereits Teil einer Energiegemeinschaft.

