Insgesamt investierte APG alleine heuer rund 360 Millionen Euro für den Aus- und Umbau der Netzinfrastruktur. In den kommenden zehn Jahren sind es sogar 3,5 Milliarden Euro die in die Strominfrastruktur der APG gesteckt werden. Der eben von der E-Control genehmigte Netzentwicklungsplan beinhaltet 46 Projekte. „Damit verbunden ist ein Totalumbau unseres Stromsystems durch wichtige Leitungsgroßprojekte wie die Weinviertel-, Salzburgleitung oder den Zentralraum Oberösterreich sowie die Errichtung 20 neuer Umspannwerke als Einspeisepunkte für die überregionale Verteilung der erneuerbaren Energieträger. Die damit geschaffenen Kapazitäten ermöglichen es uns zukünftig konsument:innenfreundlichen, preisgünstigen Strom für Einzelverbraucher, Wirtschaft und Industrie in Österreich verfügbar zu machen “, freut sich Thomas Karall, kaufmännischer Vorstand von APG.