Das Verbund-Ergebnis entwickelte sich in den ersten beiden Quartalen des Jahres positiv: Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 4,7 Prozent auf 315 Mio. Euro. Das liegt vor allem an den verbesserten energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Vor allem die Preise für europäische CO2-Zertifikate, die für den Umstieg von CO2 intensiver Kohleverstromung zu CO2 ärmerer Gasverstromung entscheidend sind, und die Preise für Primärenergieträger, die den Großhandelspreis für Strom in Europa bestimmen, erhöhten sich im Berichtszeitraum deutlich. Die nachhaltige Positionierung des Konzerns über alle Segmente hinweg fügt sich damit nahtlos und gewinnträchtig in die zunehmend ambitionierten Dekarbonisierungsziele des Energiesektors innerhalb der EU und Österreichs ein. Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft für das zweite Halbjahr sowie der Chancen- und Risikolage wird für das gesamte Geschäftsjahr 2021 ein Konzernergebnis zwischen 590 und 660 Mio. Euro erwartet.

Der Kurs der Verbund Aktie erreichte mit 77,7 Euro per 30. Juni 2021 ein Plus von 11,2 Prozent. Der Wert des Gesamtkonzerns, gemessen an der Marktkapitalisierung, betrug damit am Ende Juni 2021 27 Mrd. Euro. Damit ist der Konzern mit Abstand die Nummer 1 im ATX und einer der größten Versorger in Europa.