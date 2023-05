Verordnung des Rates zur Festlegung eines Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien – hinter diesem sperrigen Titel verbirgt sich etwas nahezu Revolutionäres: Zum ersten Mal regelt die Europäische Union direkt die Bewilligungsverfahren für Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke, Wärmepumpen und anderes mehr.



Veröffentlicht wurde die Verordnung am 29.12.2022. Vorgesehen sind eine umfassende Verfahrensbeschleunigung und diverse Genehmigungserleichterungen. Der kurz als „Beschleunigungs-Verordnung“ bezeichnete legistische Meilenstein ist unmittelbar in Österreich anwendbar und dürfte den dringend benötigten Ausbau der erneuerbaren Energien kräftig ankurbeln.



Bekanntlich bedarf die Realisierung von Energieprojekten verschiedener Genehmigungen: ElWOG, Naturschutz, Baurecht, Denkmalschutz, Wasserrecht etc. Der Bewilligungsdschungel ist manchmal schwer zu durchblicken und hängt sowohl von der Technologie als auch vom Standort ab. Die gute Nachricht: Die Beschleunigungs-Verordnung gilt dem Grunde nach für sämtliche Genehmigungsverfahren. Besondere Erleichterungen sind zudem in den Umweltverfahren vorgesehen.