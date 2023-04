Die Umfrageergebnisse bestätigen die hohe Auslastung der österreichischen PV-Branche im Vorjahr - was nicht verwundert, wurde doch ein Rekordjahr für den PV-Zubau verzeichnet. Auch für 2023 sehen zwei Drittel der Befragten eine gute bis sehr gute Auftragslage. Trotz der positiven Grundstimmung gibt es aber nach wie vor Herausforderungen: Waren im letzten Jahr noch Preissteigerungen, Lieferengpässe bei Komponenten und an dritter Stelle der Netzzugang die Top 3 Herausforderungen der Branche, so hat sich die Rangfolge etwas gedreht. Auf Platz 1 und 2 der meistgenannten Herausforderungen stehen nun Lieferengpässe, der Netzzugang und neu auf Platz 3 der Fachkräftemangel.



„Im Vergleich zum Vorjahr ist die Betroffenheit von Hindernissen beim Netzzugang und fehlendem Fachpersonal weiter angestiegen. Zwei Drittel der Befragten klagen mittlerweile über den Flaschenhals beim Netzzugang sowie über das fehlende Personal,“ fasst Immitzer die Rückmeldungen der Branche zusammen.