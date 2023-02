Mit seiner Nilar Hydride®-Batterie bietet das Unternehmen ein Gegengewicht zur stark verbreiteten Lithium-Ionen-Technologie. Laut Jan Lundquist, dem Leiter von Sales & Marketing bei Nilar, „bringt uns die Zusammenarbeit mit Kopp einen Schritt näher an die Bedürfnisse des Marktes. Wir können jetzt nicht nur ein großartiges System anbieten, sondern auch sicherstellen, dass die hervorragende Qualität während des gesamten Betriebs beibehalten wird.“ Im Rahmen der ees Europe in München stellen Kopp und Nilar ihr erstes gemeinsames Produktangebot der Öffentlichkeit vor: Ein Energiespeicher für den in Deutschland vorherrschenden Residential-Markt mit einer nutzbaren Kapazität von 5,76 kWh und 15 Jahren Garantie. Der dazugehörige Wechselrichter kommt vom gemeinsamen Kooperationspartner Kostal. Großer Vorteil: Das Produkt ist sofort ab Lager in Kahl am Main lieferbar.