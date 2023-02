Vorkommen wurden unter anderem auch in Österreich entdeckt, große Hoffnungen werden auf Portugal gesetzt. Noch muss Europa den Großteil seines Lithiums aber importieren. Über die Hälfte des weltweiten Abbaus geschieht in Australien. Würde mehr von dem Mineral in Europa abgebaut, wäre das für den Kontinent eine Erleichterung hinsichtlich Logistik und Versorgungssicherheit. Auch würden durch kürzere Transportwege weniger Treibhausgase freigesetzt. Aber es wird auch vor negativen Auswirkungen auf die Umwelt gewarnt. „Wenn jeder ein Elektroauto haben soll, bedeutet das auch große Mengen an Abbau, Raffination und all die verschmutzenden Prozesse, die damit verbunden sind“, sagt Thea Riofrancos, Ökonomin am Providence College in Rhode Island, in The Guardian.

https://youtu.be/AsxjjLbn28Q