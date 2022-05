Führungsriege der Wiener Netze verlängert

Mit 1. Dezember 2022 geht Hermann Nebel in seine dritte Periode als Geschäftsführer der Wiener Netze. Der studierte Betriebswirt gehört dem Unternehmen seit 1996 in unterschiedlichen Funktionen an und war schon während des Studiums in der Energiebranche tätig. Vor seiner Kür zum Geschäftsführer war Nebel Prokurist und zuständiger Hauptabteilungsleiter für Finanzen, Logistik und IT bei Wien Energie Gasnetz. Neben Maderbacher und Nebel ist auch Gerhard Fida Teil der Geschäftsführung der Wiener Netze.