Für EEGs: Landkarte, Dienstleistungs-Liste und Benefit-Tool

Die Gründung und das Betreiben einer Energiegemeinschaft ist für viele Neuland, doch das Rad muss dafür nicht neu erfunden werden. Erfahrungsaustausch mit anderen EGs oder die Inanspruchnahme externer Unterstützung können dabei helfen. Dafür bietet die Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften nun eine EG-Landkarte und eine Liste von Dienstleistenden auf ihrer Website an.

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) und Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) können sich in der Online-Landkarte „Energiegemeinschaften in Österreich“ eintragen. Die Informationen umfassen den Namen und die Art der EG, eine kurze Beschreibung, Kontaktdaten sowie die Zusammensetzung der Energieaufbringung. Beim Reinzoomen auf der Karte werden dann sogar die einzelnen Erzeugungsanlagen sichtbar. „Die Landkarte erleichtert es, mit anderen EGs in Kontakt zu treten, um sich über Herausforderungen, Lösungsansätze und Erfahrungen auszutauschen“, beschreibt Eva Dvorak, die Leiterin der Koordinationsstelle, die Benefits des neuen Tools. Gleichzeitig biete die Karte eine gute Möglichkeit, auf die eigene EG aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu finden.