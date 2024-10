Alle bestplatzierten Fotos können bis Februar 2025 im Kund*innenzentrum der Wien Energie in der Spittelauer Lände 45, 1090 Wien bestaunt werden. Die Fotos sind Mo-Do zwischen 8 und 19 Uhr sowie Fr zwischen 9 und 15 Uhr kostenlos zugänglich. „Wir freuen uns, dass wir auch heuer wieder die besten Bilder des Windkraft-Fotowettbewerbs 2024 bei uns im Wien Energie-Servicezentrum Spittelau der Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Es lohnt sich, vorbeizuschauen und das rege Leben im Windpark zu bewundern“, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung und ergänzt: „Wien Energie betreibt bereits 89 Windenergieanlagen und hat zusätzlich Kooperationen mit anderen Energieversorgern, bietet also zahlreiche Schauplätze für atemberaubende Windkraft-Bilder.“

>>> Forschung bestätigt: Infraschall von Windrädern unbedenklich