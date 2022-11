Die Umweltschutzorganisationen fordern ein rasches Aufarbeiten der Defizite von der Energiebranche und der Politik. „Angesichts der Energiekrise befindet sich die Branche im Wandel – das ist eine Chance, die Energiewende voranzutreiben und den Markt krisensicher auszurichten. Dafür braucht es jetzt die notwendigen politischen Rahmenbedingungen – darunter ein wirksames Energie-Effizienzgesetz und großflächige Energiesparmaßnahmen", betonen WWF-Klimasprecher Karl Schellmann und Global 2000-Energiesprecher Reinhard Uhrig anlässlich der Strommarkt-Analyse. Zugleich müsse der Erneuerbaren-Ausbau entlang von Naturschutz-Kriterien erfolgen, so die beiden weiter.



„Wir sehen, in welche Abhängigkeit von Krisenstaaten uns das fossil-atomare System gebracht hat, aus denen wir nicht nur klimaschädliches Erdgas und Erdöl beziehen, sondern aus denen auch über 67 Prozent des Urans für die Atomkraftwerke in Europa kommt. Sowohl Private als auch Unternehmen sind aus wirtschaftlichen Gründen derzeit oft am besten beraten, beim bestehenden Versorger zu bleiben, bis die Neuausrichtung des Strommarktes greift. Das muss sich schneller ändern“, kritisiert Uhrig.

Der WWF Österreich fordert zudem die stärkere Berücksichtigung des Naturschutzes, wie Schellmann zum Ausdruck bringt: „Die E-Wirtschaft wird ihrer Verantwortung für die Natur, von der sie profitiert, noch immer nicht gerecht. Von rund 100 Unternehmen, die Wasserkraftwerke betreiben, habe etwa ein Drittel eine eigene Naturschutzstrategie – alle anderen haben entweder keine oder verweigern Auskünfte, wie WWF und Global 2000 informieren.