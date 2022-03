Lastspitzen mit Batteriespeichern senken

Zott konnte die Stromkosten ihres Standorts im bayerischen Günzburg 2021 mithilfe eines Hybridspeichersystems erheblich drücken. „Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und den daraus resultierenden Herausforderungen für Netzbetreiber*innen sind die Stromnetzentgelte in den vergangenen Jahren gestiegen. Mit Batteriespeichern können energieintensive Unternehmen Lastspitzen kappen, ihre Stromkosten deutlich senken und das Netz entlasten“, erklärt Dr. Matthias Philipp, Projektmanager Produkt- und Lösungsentwicklung bei Energieunternehmen Bayernwerk Natur, das den Speicher installierte.

Denn ab 7.000 Jahres-Benutzungsstunden sehen die Netzbetreiber in Deutschland ihre Kund*innen als netzdienlich an und bieten günstigere Preise an. Die Kennzahl ergibt sich aus dem Quotienten der bezogenen Jahresenergie und der maximalen Bezugsleistung eines Unternehmens.