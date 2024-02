Die XXXLutz Unternehmensgruppe tritt ab sofort mit X-POWR auch als Ökostrom-Anbieter am österreichischen Markt auf: Dabei bieten die Möbelhäuser Kund*innen österreichischen Ökostrom an. Zukünftig will XXXLutz will vermehrt auch eigenproduzierten Ökostrom einbringen und Kund*innen die Möglichkeit geben, ihren selbsterzeugten Strom in das X-POWR Ökosystem einzuspeisen. Dafür statt die Gruppe ihre Filialen, Lager und Servicecenter mit PV-Anlagen aus.



Hier geht’s zur Anmeldung



Die Premiere von XXXLutz als erster Stromanbieter aus der Einrichtungsbranche ist eine groß angelegte Zusammenarbeit dem Energieversorgungsunternehmen MAXENERGY. Denn als Voraussetzung, um Strom anbieten zu können, ist die Zusammenarbeit mit einem eingetragenen Energieversorgungsunternehmen nötig. Bei der technischen und digitalen Umsetzung des Tarifrechners inklusive Kundenportal unterstützt das Green-Tech-Unternehmen backbone.one. Ebendiese beiden Unternehmen begleiten auch die

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!Die Premiere von XXXLutz als erster Stromanbieter aus der Einrichtungsbranche ist eine groß angelegte Zusammenarbeit dem Energieversorgungsunternehmen MAXENERGY. Denn als Voraussetzung, um Strom anbieten zu können, ist die Zusammenarbeit mit einem eingetragenen Energieversorgungsunternehmen nötig. Bei der technischen und digitalen Umsetzung des Tarifrechners inklusive Kundenportal unterstützt das Green-Tech-Unternehmen backbone.one. Ebendiese beiden Unternehmen begleiten auch die Raiffeisen bei der Umsetzung eines eigenen Ökostromangebots





„Wir freuen uns sehr, mit der XXXLutz Unternehmensgruppe als weltweit erstem Retailer ein gemeinsames Geschäftsmodell auf Basis erneuerbarer Energie am Markt etablieren zu dürfen. Mit unserer innovativen Technologie transformieren wir in einem ersten Schritt Unternehmen zu grünen Stromversorgern ihrer Kund*innen und Mitarbeitenden“, betont backbone.one CEO André Felker.